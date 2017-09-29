Прямой эфир

В Березино после домашних родов умерла мать и две девочки: у женщины остался 6-летний сын

29 сентября 2017 14:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Мать и двое детей умерли после домашних родов в Березино. Следственный комитет устанавливает все обстоятельства происшествия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это случилось 28 сентября. В больницу попала женщина, спасти ее не удалось. Позже выяснилось, что она родила двоих детей, которые также погибли.

В Березино после домашних родов умерла мать и две девочки: у женщины остался 6-летний сын-1

Татьяна Белоног, официальный представитель управления Следственного комитета Республики Беларусь:
Сейчас в рамках доследственной проверки выясняются обстоятельства произошедшего, опрашиваются родственники, знакомые, соседи, а также собирается характеризующий материал о семье.

Следствием назначен ряд судебно-медицинских исследований, в том числе по установлению причины смерти женщины и ее новорожденных детей, а также являлись ли они живорожденными и доношенными.

В Березино после домашних родов умерла мать и две девочки: у женщины остался 6-летний сын-4

Женщина не состояла на учете у гинеколога и ранее не обращалась за медицинской помощью. Проживала она вместе с супругом и шестилетним сыном.

Ее госпитализировали принудительно (подробности трагедии).

# происшествия # Беременность и роды # Фотофакт # Татьяна Белоног

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске автомобиль сбил работницу автомойки: потерпевшая в реанимации
29 сентября 2017 13:31

В Минске автомобиль сбил работницу автомойки: потерпевшая в реанимации

СК о смерти двух новорожденных и их матери после домашних родов в Березино
29 сентября 2017 12:52

СК о смерти двух новорожденных и их матери после домашних родов в Березино

Второклассник так впечатлился на уроке ОБЖ, что набрал 102 и сказал, что школа заминирована
28 сентября 2017 19:59

Второклассник так впечатлился на уроке ОБЖ, что набрал 102 и сказал, что школа заминирована