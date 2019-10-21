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В Молодечно девушка хотела попасть в больницу и придумала нападение

21 октября 2019 09:59
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Новости Беларуси. В Молодечно девушка хотела попасть в больницу и заявила о ложном разбое. 

По информации УВД Миноблисполкома, 25-летняя девушка сообщила, что неизвестный похитил ее сумку, в которой находились 50 рублей, а также порезал руки.  

Потерпевшая сказала, что происшествие случилось вечером в городском парке, но в милицию девушка обратилась спустя час.  

В Молодечно девушка хотела попасть в больницу и придумала нападение-1

Фото: УВД Миноблисполкома  

По указанному адресу к гражданке незамедлительно прибыли правоохранители. Во время восстановления картины случившегося в рассказах девушки выявлялись несостыковки. Заявительницу уличили во лжи. Девушка созналась, что сообщила о нападении, чтобы попасть в больницу.  

Сотрудники уголовного розыска установили, что порезы на руках девушка нанесла себе сама кухонным ножом соседа, потому что ее оказался тупым.  

Врачи доставили девушку в приемное отделение, а после осмотра отпустили домой. Тогда и пришла идея сообщить в милицию о разбойном нападении.  

Проводится проверка. В действиях заявительницы усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного статьей 400 УК РБ. За заведомо ложный донос ей грозит до пяти лет лишения свободы.  

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# Нападение # происшествия

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