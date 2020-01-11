Ушёл из жизни сержант, который получил тяжёлую травму в Стародорожском гарнизоне

Новости Беларуси. Умер сержант, который получил травму во время прохождения службы по контракту в одной из воинских частей в Старых Дорогах.

Как сообщает Минобороны, 10 января военнослужащий Грицкевич Д.В. хотел запрыгнуть в кабину движущегося гусеничного тягача, но не смог и получил тяжёлую травму. Отмечается, что действия мужчины нарушают технику безопасности.

Спасти жизнь пострадавшего не удалось, 11 января военнослужащий скончался. Сержант служил в части в Старых Дорогах с 2018 года. За это время он показал себя как исполнительный и добросовестный специалист.

Семье мужчины будут оказаны помощь и поддержка.

На неделе стало известно, что в Стародорожском гарнизоне военнослужащий получил серьёзную травму.