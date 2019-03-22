В Уручье сильный ветер сдул остановку

Новости Беларуси. В микрорайоне Уручье сильный ветер сдул остановку: конструкция легла на бок, а с кровли одного из жилых домов оторвался кусок железа, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На улице Веры Хоружей повалило старый каштан. Под напором ветра едва устоял рекламный щит в Каменной Горке. Эти кадры сняты на мобильный на перекрестке Колесникова и Владислава Голубка.