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В Уручье сильный ветер сдул остановку

22 марта 2019 21:15
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Новости Беларуси. В микрорайоне Уручье сильный ветер сдул остановку: конструкция легла на бок, а с кровли одного из жилых домов оторвался кусок железа, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Уручье сильный ветер сдул остановку -1

На улице Веры Хоружей повалило старый каштан. Под напором ветра едва устоял рекламный щит в Каменной Горке. Эти кадры сняты на мобильный на перекрестке Колесникова и  Владислава Голубка.

В Уручье сильный ветер сдул остановку -4

Весь день столичные спасатели держали руку на пульсе, но их помощь не понадобилась. МЧС напоминает: в такую погоду рекомендуется обходить шаткие строения, а авто парковать вдали от деревьев.

В Уручье сильный ветер сдул остановку -7

В Уручье сильный ветер сдул остановку -9

# Погода в Беларуси # происшествия # Фотофакт

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