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Четыре машины столкнулись на Минской кольцевой

22 марта 2019 20:57
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Новости Беларуси. Крупное ДТП на Минской кольцевой сегодня утром временно ограничило движение транспорта в районе Слободской, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Четыре машины столкнулись на Минской кольцевой-1

Здесь столкнулись сразу четыре машины. Водитель легковушки выезжал на МКАД и не уступил дорогу МАЗ. А вот микроавтобус, ехавший позади, врезался в ограждение и спровоцировал ДТП с еще одним авто. 

Четыре машины столкнулись на Минской кольцевой-4

Одного из водителей доставили в больницу. Затор образовался и на улице Кольцова. На перекресте Богдановича и Халтурина столкнулись два автомобиля. В итоге почти на час было остановлено движение троллейбусов.

Четыре машины столкнулись на Минской кольцевой-7

Четыре машины столкнулись на Минской кольцевой-9


 

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

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