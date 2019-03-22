Четыре машины столкнулись на Минской кольцевой

Новости Беларуси. Крупное ДТП на Минской кольцевой сегодня утром временно ограничило движение транспорта в районе Слободской, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Здесь столкнулись сразу четыре машины. Водитель легковушки выезжал на МКАД и не уступил дорогу МАЗ. А вот микроавтобус, ехавший позади, врезался в ограждение и спровоцировал ДТП с еще одним авто.

Одного из водителей доставили в больницу. Затор образовался и на улице Кольцова. На перекресте Богдановича и Халтурина столкнулись два автомобиля. В итоге почти на час было остановлено движение троллейбусов.