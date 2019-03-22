В Лельчицком районе мужчина едва не сгорел в угнанной машине

Новости Беларуси. 20 марта в Лельчицком районе мужчина угнал автомобиль и едва не сгорел в нём.

Как сообщает УВД Гомельского облисполкома, в среду правоохранителям стало известно, что в деревне Стодоличи горит машина. Выяснять, как это произошло, выбывали оперативники.

Занимающийся деревообработкой ИП нанял двух жителей Брестской области для работы в цеху, который находится в Стодоличах. В среду владелец предприятия оставил свой автомобиль на территории цеха, поскольку следующим утром собирался заняться ремонтом машины, а сам уехал в Лельчицы.