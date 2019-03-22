В Лельчицком районе мужчина едва не сгорел в угнанной машине

Новости Беларуси. 20 марта в Лельчицком районе мужчина угнал автомобиль и едва не сгорел в нём.
Как сообщает УВД Гомельского облисполкома, в среду правоохранителям стало известно, что в деревне Стодоличи горит машина. Выяснять, как это произошло, выбывали оперативники.
Занимающийся деревообработкой ИП нанял двух жителей Брестской области для работы в цеху, который находится в Стодоличах. В среду владелец предприятия оставил свой автомобиль на территории цеха, поскольку следующим утром собирался заняться ремонтом машины, а сам уехал в Лельчицы.
Фото: УВД Гомельского облисполкома
В это время подчинённые употребили алкогольные напитки, после чего один из них ушёл спать, а второй проник в автомобиль нанимателя. 45-летний мужчина завёл транспортное средство штатным ключом и поехал кататься.
На улице Трудовой машина наехала на лежавшее дерево, застряла и загорелась. Огонь увидела местная жительница. Женщина попросила сына узнать, что там такое. Парень подбежал к ТС и увидел внутри спящего человека. Молодой человек достал мужчину из машины.
Пострадавший госпитализирован. В его крови содержалось 2,5 промилле алкоголя.
Зимой прошлого года в Минске загорелась легковушка.
Находившиеся внутри люди быстро покинули ТС и вызвали спасателей – здесь подробности.