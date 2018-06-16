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В убийстве в Светлогорске женщины подозревается её подруга

16 июня 2018 10:56
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Новости Беларуси. Утром 8 июня в Светлогорске было обнаружено тело женщины без одежды. По данному факту возбуждено уголовное дело.  

Как сообщает УСК по Гомельской области, на теле погибшей были обнаружены многочисленные телесные повреждения. Одежда женщины находилась в одном из ближайших мусорных контейнеров.  

В убийстве в Светлогорске женщины подозревается её подруга-1

Фото: УСК по Гомельской области  

В ходе расследования была установлена личность погибшей, ею оказалась 59-летняя местная жительница. Также правоохранителям стало известно, что женщина часто приходила в гости к 53-летней гражданке.  

По имеющимся сведениям, накануне между женщинами произошла ссора, в результате которой 53-летняя жительница Светлогорска несколько раз ударила свою знакомую. От полученных травм женщина скончалась. Её подруга задержана.  

Выясняются обстоятельства случившегося.  

Подозреваемая заключена под стражу.  

Ранее сообщалось, что в Светлогорске велосипедист обнаружил тело женщины.  

На погибшей не было одежды – здесь подробнее.  

# Убийство # происшествия

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