В убийстве в Светлогорске женщины подозревается её подруга

Новости Беларуси. Утром 8 июня в Светлогорске было обнаружено тело женщины без одежды. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Как сообщает УСК по Гомельской области, на теле погибшей были обнаружены многочисленные телесные повреждения. Одежда женщины находилась в одном из ближайших мусорных контейнеров.
Фото: УСК по Гомельской области
В ходе расследования была установлена личность погибшей, ею оказалась 59-летняя местная жительница. Также правоохранителям стало известно, что женщина часто приходила в гости к 53-летней гражданке.
По имеющимся сведениям, накануне между женщинами произошла ссора, в результате которой 53-летняя жительница Светлогорска несколько раз ударила свою знакомую. От полученных травм женщина скончалась. Её подруга задержана.
Выясняются обстоятельства случившегося.
Подозреваемая заключена под стражу.
Ранее сообщалось, что в Светлогорске велосипедист обнаружил тело женщины.
На погибшей не было одежды – здесь подробнее.