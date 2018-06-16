В убийстве в Светлогорске женщины подозревается её подруга

Как сообщает УСК по Гомельской области, на теле погибшей были обнаружены многочисленные телесные повреждения. Одежда женщины находилась в одном из ближайших мусорных контейнеров.

Новости Беларуси. Утром 8 июня в Светлогорске было обнаружено тело женщины без одежды. По данному факту возбуждено уголовное дело.

В ходе расследования была установлена личность погибшей, ею оказалась 59-летняя местная жительница. Также правоохранителям стало известно, что женщина часто приходила в гости к 53-летней гражданке.

По имеющимся сведениям, накануне между женщинами произошла ссора, в результате которой 53-летняя жительница Светлогорска несколько раз ударила свою знакомую. От полученных травм женщина скончалась. Её подруга задержана.

Выясняются обстоятельства случившегося.

Подозреваемая заключена под стражу.

Ранее сообщалось, что в Светлогорске велосипедист обнаружил тело женщины.