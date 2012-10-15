В турецком аэропорту вспыхнул самолет с пассажирами на борту

Новости Турции. Самолёт с пассажирами на борту вспыхнул в турецком аэропорту в Анталье. ЧП произошло накануне рано утром, когда самолет должен был совершать вылет в Норвегию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дым в салоне был обнаружен после посадки. Командир лайнера дал приказ о срочной эвакуации. На борту началась паника. Трое пассажиров во время эвакуации получили травмы, еще 25 жаловались на задымление и затруднение дыхания.

Несмотря на неприятный инцидент, большинство пассажиров согласились вылететь в Норвегию на другом самолете. Предпочли остаться в Анталье лишь четверо.

Причины возгорания выясняются.