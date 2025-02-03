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В Турции грузовик слетел с моста вместе с автомобилями – 3 человека погибли, 20 получили травмы

03 февраля 2025 07:20
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Грузовик слетел с моста вместе с автомобилями в городе на юго-востоке Турции, три человека погибли, более 20 получили ранения, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Турции грузовик слетел с моста вместе с автомобилями – 3 человека погибли, 20 получили травмы-2

Известно, что у машины отказали тормоза, она вылетела с путепровода вместе с впереди идущими автомобилями. По данным местных властей, погибшие и пострадавшие в дорожно-транспортном происшествии являются гражданами Турции.

# Турция # Авария

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