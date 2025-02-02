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На нефтеперерабатывающем заводе в Калифорнии произошёл пожар

02 февраля 2025 13:39
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Один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов горит в Калифорнии. Спустя четыре часа пожарным удалось лишь локализовать пламя. Предшествовал возгоранию мощный взрыв, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На нефтеперерабатывающем заводе в Калифорнии произошёл пожар-2

В результате происшествия пострадали по меньшей мере шесть работников. Некоторым из них понадобилась госпитализация. В опасности оказались и местные жители. Их призвали временно изолироваться: выключить системы кондиционирования, наглухо закрыть все окна, двери и дымовые заслонки каминов. В связи с загрязнением воздуха службы здравоохранения ввели третий уровень тревоги в отдельных районах города. Что стало причиной инцидента пока точно неизвестно, но предположительно ЧП случилось из-за утечки углеводородов.

# Пожар # США

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