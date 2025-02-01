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В Филадельфии разбился самолёт скорой помощи – погибли 6 человек

01 февраля 2025 07:34
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Медицинский самолет рухнул на жилой квартал в американской Филадельфии. Все шесть человек, находившихся на борту, погибли. Это члены экипажа, ребенок, которого перевозили в Миссури, и его сопровождающий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Филадельфии разбился самолёт скорой помощи – погибли 6 человек-2

Лайнер исчез с радаров всего через полминуты после взлета. Американские СМИ полагают, что спровоцировать катастрофу могли баллоны с кислородом, которые были на борту, но эта информация пока не подтверждена. Известно, что судно вошло в пике, врезалось в землю и взорвалось. Начался пожар. Пламя перекинулось на жилые дома. На тушение огня ушло около двух часов. Отметим, что это вторая авиакатастрофа в США за последние пару дней. На этой неделе в Вашингтоне столкнулись пассажирский лайнер и военный вертолет. Считается, что в трагедии никто не выжил, на данный момент подтверждена гибель 41 человека.

# Возгорание самолета

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