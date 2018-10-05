Прямой эфир

В Могилёве на одном из предприятий рабочего ударило током. Мужчина погиб

05 октября 2018 14:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 4 октября в Могилёве рабочего одного из предприятий ударило током. Мужчина погиб.  

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на СК, с целью выполнения своих должностных обязанностей электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования собирался отключить электричество в синтетическом цеху.  

Во время работы 37-летнего гражданина ударило током напряжением в 10 тысяч вольт. Пострадавший погиб.  

Выясняются обстоятельства случившегося. Исходя из результатов проверки будет принято процессуальное решение.  

Летом 2018 года в Лоевском районе мужчину ударило током во время уборки урожая. 

Рабочий приблизился на небезопасное расстояние к высоковольтному проводу – подробности здесь.  

# Гибель рабочего # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
На пешеходном переходе в Орше маршрутка насмерть сбила женщину
05 октября 2018 12:02

На пешеходном переходе в Орше маршрутка насмерть сбила женщину

«Готовы оказать любую помощь нашим гражданам». За пострадавшими в ДТП в Украине отправились три реанимобиля из Гомеля
05 октября 2018 08:02

«Готовы оказать любую помощь нашим гражданам». За пострадавшими в ДТП в Украине отправились три реанимобиля из Гомеля

На заводе в Шумилинском районе из-за выброса и загорания мазута пострадал рабочий
05 октября 2018 06:32

На заводе в Шумилинском районе из-за выброса и загорания мазута пострадал рабочий