В Могилёве на одном из предприятий рабочего ударило током. Мужчина погиб

Новости Беларуси. 4 октября в Могилёве рабочего одного из предприятий ударило током. Мужчина погиб.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на СК, с целью выполнения своих должностных обязанностей электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования собирался отключить электричество в синтетическом цеху.

Во время работы 37-летнего гражданина ударило током напряжением в 10 тысяч вольт. Пострадавший погиб.

Выясняются обстоятельства случившегося. Исходя из результатов проверки будет принято процессуальное решение.

Летом 2018 года в Лоевском районе мужчину ударило током во время уборки урожая.