В ТРЦ «Арена-Сити» в Минске обрушился потолок

Новости Беларуси. Срочные новости приходят из столичного торгового центра «Арена-Сити»: в комплексе обвалился потолок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По сообщениям очевидцев, есть пострадавшие. Как стало известно, звонок в милицию поступил в 15.51. На место происшествия прибыли представители экстренных служб: МЧС, милиция, бригады скорой помощи.

По данным Минздрава, пострадала одна женщина, ей оказана медицинская помощь на месте. Госпитализации не потребовалось.