Легковушка влетела под балкон жилого дома в Лиде. Пострадал водитель

Новости Беларуси. В Лиде спасатели деблокировали пострадавшего при ДТП 28-летнего мужчину. Его автомобиль влетел под балкон дома.

По информации МЧС, авария произошла ночью одиннадцатого ноября. Очевидец сообщил о том, что нужна помощь по деблокировке человека.

На месте водителя находился 28-летний житель Лиды. Он не мог самостоятельно выбраться из автомобиля. Сотрудники МЧС деблокировали мужчину при помощи гидравлического инструмента. Пострадавшего доставили в медучреждение с травмами различной степени тяжести.