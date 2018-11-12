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Легковушка влетела под балкон жилого дома в Лиде. Пострадал водитель

12 ноября 2018 09:07
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Новости Беларуси. В Лиде спасатели деблокировали пострадавшего при ДТП 28-летнего мужчину. Его автомобиль влетел под балкон дома.

По информации МЧС, авария произошла ночью одиннадцатого ноября. Очевидец сообщил о том, что нужна помощь по деблокировке человека.

На месте водителя находился 28-летний житель Лиды. Он не мог самостоятельно выбраться из автомобиля. Сотрудники МЧС деблокировали мужчину при помощи гидравлического инструмента. Пострадавшего доставили в медучреждение с травмами различной степени тяжести.

Легковушка влетела под балкон жилого дома в Лиде. Пострадал водитель-1

Фото: МЧС

Сотрудниками ГАИ Лидского РОВД проводится расследование случившегося.

В конце октября в Ивьевском районе Opel выехал на встречную полосу перед фурой.

Легковушка превратилась в груду металла (читать далее). 

# Авария в Гродненской области # происшествия

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