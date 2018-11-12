Пешехода насмерть переехали два автомобиля в Кобринском районе

Новости Беларуси. В Кобринском районе мужчину насмерть переехали два автомобиля.

По информации ГАИ УВД Брестского облисполкома, авария произошла вечером одиннадцатого ноября. За рулем автомобиля Renault находился 56-летний мужчина. Он совершил наезд на местного жителя, который лежал на проезжей части. Затем 26-летний водитель Toyota, который ехал в попутном направлении, совершил наезд на этого же мужчину.

61-летний пешеход скончался на месте происшествия из-за полученных травм.

Возбуждено уголовное дело.

Погибшего мужчину ранее уже трижды привлекали к административной ответственности за нарушение ПДД в качестве пешехода.