Прямой эфир

В Минске задержан похитивший 24 туи мужчина

11 ноября 2018 08:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Минске задержан мужчина, который похитил 24 туи на проспекте Победителей.  

Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, 44-летний минчанин был задержан 9 ноября при проведении оперативно-разыскных мероприятий. Задержанный подозревается в хищении 24 туи с 2 по 5 ноября. Сумма ущерба составляет 840 рублей.  

Установлено, что подозреваемый продал растения на одном из рынков столицы.  

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Минимальное наказание по этой статье предусматривает общественные работы или штраф, максимальное – три года лишения свободы.  

Известно, что фигурант ранее привлекался к ответственности за аналогичные поступки. Сейчас гражданин находится в ИВС.  

Весной 2018 года 27-летний мужчина ездил по деревням и воровал туи.  

Молодой человек присвоил 48 жизненных деревьев – здесь подробнее.  

# Кража # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
Гражданин Украины хотел провезти через Беларусь в Литву флаконы с гормоном роста
10 ноября 2018 11:01

Гражданин Украины хотел провезти через Беларусь в Литву флаконы с гормоном роста

В Заславле 40-летний местный житель попал под поезд
10 ноября 2018 10:06

В Заславле 40-летний местный житель попал под поезд

При пожаре в общежитии Сенно пострадал маленький ребёнок
10 ноября 2018 07:53

При пожаре в общежитии Сенно пострадал маленький ребёнок