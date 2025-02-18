В Торонто при посадке перевернулся самолёт – пострадали 18 человек

В Торонто при посадке перевернулся и загорелся пассажирский самолет. По последним данным пострадали 18 человек. Трое, в том числе ребенок, получили тяжелые травмы. Всего в момент ЧП на борту находились 76 пассажиров и четыре члена экипажа. Все успешно эвакуированы. После инцидента приостановлены все полеты. Причина аварии выясняется.