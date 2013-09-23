В торговом центре в столице Кении террористы расстреляли почти 70 человек, остальных держат в заложниках уже третьи сутки

Новости Кении. Трагедия в Найроби близка к развязке. В торговом центре, захваченном боевиками, начался заключительный этап контртеррористической операции. В здании слышны взрывы и стрельба. Противостояние полиции и террористов продолжается уже третьи сутки.

21 сентября боевики ворвались в торговый центр и начали расстреливать всех, кроме мусульман. Жертвами трагедии стали почти 70 человек. Ранения получили более 200.

Накануне вечером силовикам удалось освободить большую часть заложников. На данный момент в плену у бандитов остаются 10 мирных жителей.

Ответственность за дерзкое нападение взяла на себя экстремистская группировка «Аль-Шабаб». Её главари заявили, что это – месть за участие кенийских войск в операциях против сомалийских боевиков. Армия надеется завершить операцию в ближайшие часы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.