В Толочинском районе рецидивист напал в лесу на девушку и связал её

Новости Беларуси. В Толочинском районе рецидивист напал на девушку.

По информации УВД Витебского облисполкома, происшествие случилось вечером 27 апреля. 26-летняя девушка обратилась к правоохранителям и сообщила, что на нее напал неизвестный мужчина в лесополосе.

Потерпевшая рассказала, что возвращалась с работы и заметила человека, идущего сзади. В какой-то момент мужчина напал на девушку, повалил ее на землю, связал руки и ноги и начал требовать деньги. Когда местная жительница попыталась закричать, то нападавший пригрозил ей физической расправой.

Затем преступник завладел телефоном девушки и направился в ту сторону, откуда пришел. Потерпевшей он приказал лежать. Но ей удалось развязать ноги и отправиться в сторону деревни.

Мужчина бросился на ней в погоню, но скрылся в лесу, когда увидел людей.