В Толочинском районе рецидивист напал в лесу на девушку и связал её

Новости Беларуси. В Толочинском районе рецидивист напал на девушку.
По информации УВД Витебского облисполкома, происшествие случилось вечером 27 апреля. 26-летняя девушка обратилась к правоохранителям и сообщила, что на нее напал неизвестный мужчина в лесополосе.
Потерпевшая рассказала, что возвращалась с работы и заметила человека, идущего сзади. В какой-то момент мужчина напал на девушку, повалил ее на землю, связал руки и ноги и начал требовать деньги. Когда местная жительница попыталась закричать, то нападавший пригрозил ей физической расправой.
Затем преступник завладел телефоном девушки и направился в ту сторону, откуда пришел. Потерпевшей он приказал лежать. Но ей удалось развязать ноги и отправиться в сторону деревни.
Мужчина бросился на ней в погоню, но скрылся в лесу, когда увидел людей.
Фото: УВД Витебского облисполкома
Подозреваемого начали немедленно искать сотрудники местного РОВД. Применялась служебная собака, подключились оперативники УВД. Началась поисковая операция по розыску преступника. Активно искали как в Толочинском, так и в соседних районах Витебской и Могилевской областей.
Злоумышленник был найден. Им оказался 38-летний уроженец Шкловского района. Мужчина был 9 раз судим за кражи и грабеж. Из мест лишения свободы подозреваемый освободился в феврале этого года.
Мужчину задержали днем 28 апреля в 30 километрах от места нападения. Телефон девушки был обнаружен в доме, где отсиживался подозреваемый. Оказалось, что после нападения мужчина украл в соседней деревне велосипед, на котором и уехал подальше.
У правоохранителей есть основания полагать, что задержанный причастен к целой серии преступлений, в том числе тяжких, на территории Витебской и Могилевской областей.
Мужчину задержали и поместили в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело.
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