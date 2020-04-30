В Молодечненском районе на стройке нашли больше килограмма ртути

Новости Беларуси. Во время строительных работ в агрогородке Яхимовщина Молодечненского района было обнаружено более килограмма ртути, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Во время строительных работ в агрогородке Яхимовщина Молодечненского района было обнаружено более килограмма ртути, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
На место происшествия были направлены подразделения МЧС, в том числе специалисты службы химической и радиационной защиты.
Они измерили присутствие паров ртути в воздухе – избыток не был обнаружен. Собранный материал был изъят для дальнейшей утилизации.