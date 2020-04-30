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В Молодечненском районе на стройке нашли больше килограмма ртути

30 апреля 2020 14:36
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Новости Беларуси. Во время строительных работ в агрогородке Яхимовщина Молодечненского района было обнаружено более килограмма ртути, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Молодечненском районе на стройке нашли больше килограмма ртути-1

На место происшествия были направлены подразделения МЧС, в том числе специалисты службы химической и радиационной защиты.

В Молодечненском районе на стройке нашли больше килограмма ртути-4

Они измерили присутствие паров ртути в воздухе – избыток не был обнаружен. Собранный материал был изъят для дальнейшей утилизации.

# Ртуть # происшествия # Фотофакт

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