В Молодечненском районе на стройке нашли больше килограмма ртути

Новости Беларуси. Во время строительных работ в агрогородке Яхимовщина Молодечненского района было обнаружено более килограмма ртути, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

На место происшествия были направлены подразделения МЧС, в том числе специалисты службы химической и радиационной защиты.