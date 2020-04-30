46 сбросов воды с вертолёта. В Петриковском районе ликвидировали крупный природный пожар

Новости Беларуси. Крупный природный пожар ликвидировали в Петриковском районе.
По информации МЧС, за сутки – с 6 утра 29 апреля до утра 30 апреля – были ликвидированы 11 лесных пожаров, один торфяной пожар и 22 пожара травы и кустарников.
Утром 29 апреля во время облета земель для мониторинга оперативной обстановки в пойме реки Припять был обнаружен пожар травы и кустарника. Возгорание было в 4 километрах от д. Конковичи Петриковского района. Фронт пожара составлял 1,5 километра, пожар двигался в сторону населенного пункта, где проживают 532 человека.
Огонь шел в пойме реки, поэтому проезд техники к месту происшествия был невозможен. Тушение осуществлялось вертолетом Ми-8, выполнялись работы по дополнительной опашке лесного массива. С воздуха были совершены 46 сбросов воды.
Вдоль лесного массива были рассредоточены специалисты лесхоза, со стороны леса был запущен встречный пал. Он уменьшил фронт пожара на 1 км. К вечеру этого же дня пожар был полностью ликвидирован. Угроза населенному пункту Конковичи отсутствует.
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