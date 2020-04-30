46 сбросов воды с вертолёта. В Петриковском районе ликвидировали крупный природный пожар

Новости Беларуси. Крупный природный пожар ликвидировали в Петриковском районе.

По информации МЧС, за сутки –‌ с 6 утра 29 апреля до утра 30 апреля –‌ были ликвидированы 11 лесных пожаров, один торфяной пожар и 22 пожара травы и кустарников.

Утром 29 апреля во время облета земель для мониторинга оперативной обстановки в пойме реки Припять был обнаружен пожар травы и кустарника. Возгорание было в 4 километрах от д. Конковичи Петриковского района. Фронт пожара составлял 1,5 километра, пожар двигался в сторону населенного пункта, где проживают 532 человека.