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В Толочинском районе мальчик при спуске с горки застрял в трубе

31 июля 2020 06:28
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Новости Беларуси. 30 июля около половины седьмого вечера в Толочинском районе в трубе детской горки застрял ребёнок.

По сведениям МЧС Беларуси, 9-летний мальчик гостил у бабушки в городском посёлке Коханово. Вечером ребёнок вышел поиграть во двор. Когда школьник съезжал с детской горки, его колено застряло в трубе.

В Толочинском районе мальчик при спуске с горки застрял в трубе -1

Фото: МЧС Беларуси 

Самостоятельно выбраться несовершеннолетний не смог, у взрослых тоже не получилось его освободить. Прибывшие спасатели с использованием подручных средств деблокировали колено мальчика.

В Толочинском районе мальчик при спуске с горки застрял в трубе -4

Фото: МЧС Беларуси 

Спасённого осмотрели медработники. Ребёнок не пострадал, госпитализация не потребовалась.

На прошлой неделе в Калинковичах мальчик застрял в заборе. Ребёнок сунул голову между прутьями – подробнее здесь.

# Спасение # происшествия

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