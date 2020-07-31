В Толочинском районе мальчик при спуске с горки застрял в трубе

Новости Беларуси. 30 июля около половины седьмого вечера в Толочинском районе в трубе детской горки застрял ребёнок.
По сведениям МЧС Беларуси, 9-летний мальчик гостил у бабушки в городском посёлке Коханово. Вечером ребёнок вышел поиграть во двор. Когда школьник съезжал с детской горки, его колено застряло в трубе.
Самостоятельно выбраться несовершеннолетний не смог, у взрослых тоже не получилось его освободить. Прибывшие спасатели с использованием подручных средств деблокировали колено мальчика.
Спасённого осмотрели медработники. Ребёнок не пострадал, госпитализация не потребовалась.
На прошлой неделе в Калинковичах мальчик застрял в заборе. Ребёнок сунул голову между прутьями – подробнее здесь.