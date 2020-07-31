В Толочинском районе мальчик при спуске с горки застрял в трубе

Новости Беларуси. 30 июля около половины седьмого вечера в Толочинском районе в трубе детской горки застрял ребёнок.

По сведениям МЧС Беларуси, 9-летний мальчик гостил у бабушки в городском посёлке Коханово. Вечером ребёнок вышел поиграть во двор. Когда школьник съезжал с детской горки, его колено застряло в трубе.