Прямой эфир

В Минске Skoda сбила ребёнка, который выбежал на дорогу

30 июля 2020 11:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Минске на улице Кедышко произошёл наезд на ребёнка.

Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, 34-летний водитель Skoda ехал в сторону улицы Натуралистов, когда на дорогу из-за припаркованных машин выбежал 10-летний школьник.

Водитель не успел остановить автомобиль, произошёл наезд. Пешеход получил телесные повреждения и был доставлен в медучреждение.

На неделе в Минске легковушка столкнулась с автомобилем, вылетела на тротуар и сбила человека. Пострадавший был госпитализирован – здесь подробности.

# Авария в Минске # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
За рулём был бесправник. Появилось видео погони за мотоциклистом в Минском районе
30 июля 2020 10:36

За рулём был бесправник. Появилось видео погони за мотоциклистом в Минском районе

Житель Солигорска угнал такси и погиб в аварии в Слуцком районе
30 июля 2020 08:15

Житель Солигорска угнал такси и погиб в аварии в Слуцком районе

В Ляховичском районе из реки Щара спасён мужчина
30 июля 2020 07:53

В Ляховичском районе из реки Щара спасён мужчина