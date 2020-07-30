В Минске Skoda сбила ребёнка, который выбежал на дорогу

Новости Беларуси. В Минске на улице Кедышко произошёл наезд на ребёнка.

Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, 34-летний водитель Skoda ехал в сторону улицы Натуралистов, когда на дорогу из-за припаркованных машин выбежал 10-летний школьник.

Водитель не успел остановить автомобиль, произошёл наезд. Пешеход получил телесные повреждения и был доставлен в медучреждение.