В Калинковичах мальчик застрял в заборе, понадобилась помощь спасателей

Новости Беларуси. 26 июля примерно в полпервого дня в Калинковичах ребёнку потребовалась помощь спасателей.

По сведениям Гомельского ОУМЧС, 5-летний мальчик просунул голову между металлическими прутьями ограждения моста через реку Нетечь. После этого дошкольник застрял.

Прибывшие спасатели с использованием гидравлического инструмента разжали прутья забора и освободили ребёнка. Его состояние удовлетворительное, медпомощь не потребовалась.