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В Калинковичах мальчик застрял в заборе, понадобилась помощь спасателей

27 июля 2020 06:24
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Новости Беларуси. 26 июля примерно в полпервого дня в Калинковичах ребёнку потребовалась помощь спасателей.

По сведениям Гомельского ОУМЧС, 5-летний мальчик просунул голову между металлическими прутьями ограждения моста через реку Нетечь. После этого дошкольник застрял.

Прибывшие спасатели с использованием гидравлического инструмента разжали прутья забора и освободили ребёнка. Его состояние удовлетворительное, медпомощь не потребовалась.

Несколькими неделями ранее аналогичный случай произошёл в Гомеле. Мальчик просунул голову между прутьями ограждения стадиона и застрял – подробности здесь.

# Спасение # происшествия

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