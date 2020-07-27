В Калинковичах мальчик застрял в заборе, понадобилась помощь спасателей

Новости Беларуси. 26 июля примерно в полпервого дня в Калинковичах ребёнку потребовалась помощь спасателей.
По сведениям Гомельского ОУМЧС, 5-летний мальчик просунул голову между металлическими прутьями ограждения моста через реку Нетечь. После этого дошкольник застрял.
Прибывшие спасатели с использованием гидравлического инструмента разжали прутья забора и освободили ребёнка. Его состояние удовлетворительное, медпомощь не потребовалась.
Несколькими неделями ранее аналогичный случай произошёл в Гомеле. Мальчик просунул голову между прутьями ограждения стадиона и застрял – подробности здесь.