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В Толочинском районе были задержаны два нелегала из Индии

28 октября 2019 08:34
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Новости Беларуси. Гражданин Кыргызстана перевозил в своем автомобиле двух нелегалов из Индии.  

По информации УВД Витебского облисполкома, происшествие случилось ночью 27 октября. На дороге Брест – Минск – граница РФ в Толочинском районе задержали автомобиль Hyundai. За его рулем находился гражданина Кыргыстана. Пассажирами в транспортном средстве были двое граждан Индии, которым 33 и 49 лет. Они не имеют разрешения на въезд и пребывание на территории Беларуси.  

В отношении мужчин составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 23.55 КоАП «Нарушение законодательства о правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства».  

В середине октября в Беловежской пуще были задержаны четыре нарушителя границы из Алжира – здесь подробнее.   

# Государственная граница Беларуси # происшествия

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