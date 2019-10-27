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В Минске падение мотоциклиста спровоцировало столкновение трёх легковушек

27 октября 2019 14:28
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Новости Беларуси. 27 октября около двух часов дня в Минске мотоциклист спровоцировал ДТП с тремя легковушками.

Как сообщает ГАИ ГУВД Мингорисполкома, на 27 км МКАД ехавший в первой полосе мотоциклист упал и оказался на третьей полосе. Водитель получил травмы и был госпитализирован. Причины его падения выясняются.

В Минске падение мотоциклиста спровоцировало столкновение трёх легковушек-1

Фото: ГАИ ГУВД Мингорисполкома

Двигавшийся в третьей полосе водитель экстренно затормозил, чтобы не наехать на мотоцикл. В результате этого столкнулись три автомобиля. Они получили повреждения. Никто не пострадал.

К месту ДТП выбывали сотрудники ГАИ, представитель СК и специалист УГКСЭ по Минску.

На прошлой неделе в Минске автомобиль попал в аварию и вылетел на тротуар.

На какое-то время практически полностью было остановлено автомобильное движение – здесь подробности.

# Авария в Минске # происшествия

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