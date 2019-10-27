Прямой эфир

В Шумилинском районе Volkswagen сбил на трассе женщину

27 октября 2019 10:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 26 октября около семи вечера в Шумилинском районе произошёл наезд на пешехода. 

Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, 36-летний водитель Volkswagen Passat двигался по трассе Р20. Обгоняя попутный автомобиль, иномарка сбила женщину, которая находилась на проезжей части. 

Пешеход получила телесные повреждения и была доставлена в реанимацию. Обстоятельства аварии выясняются. 

На неделе в Столинском районе грузовик сбил 8-летнего велосипедиста.

Ребёнок ехал по обочине дороги – подробности здесь

# Авария в Витебской области # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
В Светлогорске девушка забралась на парапет и с трёх метров упала в реку
27 октября 2019 06:44

В Светлогорске девушка забралась на парапет и с трёх метров упала в реку

В Крупском районе из-за сильного ветра перевернулся парусник с тремя мужчинами
27 октября 2019 06:31

В Крупском районе из-за сильного ветра перевернулся парусник с тремя мужчинами

На пожаре в Слониме погибла хозяйка горевшего дома
26 октября 2019 14:19

На пожаре в Слониме погибла хозяйка горевшего дома