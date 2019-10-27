В Шумилинском районе Volkswagen сбил на трассе женщину

Новости Беларуси. 26 октября около семи вечера в Шумилинском районе произошёл наезд на пешехода.

Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, 36-летний водитель Volkswagen Passat двигался по трассе Р20. Обгоняя попутный автомобиль, иномарка сбила женщину, которая находилась на проезжей части.

Пешеход получила телесные повреждения и была доставлена в реанимацию. Обстоятельства аварии выясняются.

На неделе в Столинском районе грузовик сбил 8-летнего велосипедиста.