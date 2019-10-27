Прямой эфир

В Лидском районе 23-летний парень за рулём Audi сбил сотрудника ГАИ

27 октября 2019 14:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 26 октября около двух часов дня в Лидском районе мужчина сбил сотрудника ГАИ, который хотел задержать автомобиль. 

Как сообщает Следственный комитет, в одной из местных деревень правоохранители обратили внимание на подозрительное движение Volkswagen Transporter. Проверка показала, что иномаркой управлял нетрезвый 58-летний бесправник. 

Сотрудники ГАИ предложили мужчине проехать для освидетельствования. Однако в этот момент правоохранителей «подрезала» Audi, которой управлял 23-летний сын водителя Volkswagen. 

Пытаясь помешать инспекторам доставить отца на освидетельствование, молодой человек сбил правоохранителя, причинив ему травмы. После этого парень скрылся, но вскоре был задержан. 

Место происшествия и Audi осмотрены, назначена судмедэкспертиза, изъята запись видеорегистратора автомобиля ГАИ. 

В отношении 23-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника ОВД». 

На прошлой неделе в Бресте пьяный водитель Peugeot врезался в автомобиль ГАИ. 

Пострадали два человека – подробнее здесь

# Авария в Гродненской области # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске падение мотоциклиста спровоцировало столкновение трёх легковушек
27 октября 2019 14:28

В Минске падение мотоциклиста спровоцировало столкновение трёх легковушек

В Шумилинском районе Volkswagen сбил на трассе женщину
27 октября 2019 10:55

В Шумилинском районе Volkswagen сбил на трассе женщину

В Светлогорске девушка забралась на парапет и с трёх метров упала в реку
27 октября 2019 06:44

В Светлогорске девушка забралась на парапет и с трёх метров упала в реку