В Лидском районе 23-летний парень за рулём Audi сбил сотрудника ГАИ

Новости Беларуси. 26 октября около двух часов дня в Лидском районе мужчина сбил сотрудника ГАИ, который хотел задержать автомобиль.

Как сообщает Следственный комитет, в одной из местных деревень правоохранители обратили внимание на подозрительное движение Volkswagen Transporter. Проверка показала, что иномаркой управлял нетрезвый 58-летний бесправник.

Сотрудники ГАИ предложили мужчине проехать для освидетельствования. Однако в этот момент правоохранителей «подрезала» Audi, которой управлял 23-летний сын водителя Volkswagen.

Пытаясь помешать инспекторам доставить отца на освидетельствование, молодой человек сбил правоохранителя, причинив ему травмы. После этого парень скрылся, но вскоре был задержан.

Место происшествия и Audi осмотрены, назначена судмедэкспертиза, изъята запись видеорегистратора автомобиля ГАИ.

В отношении 23-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника ОВД».

На прошлой неделе в Бресте пьяный водитель Peugeot врезался в автомобиль ГАИ.