В Толочинском районе автомобиль насмерть придавил мужчину

Новости Беларуси. В Толочинском районе мужчина погиб под своим автомобилем.
Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УСК по Витебской области Оксану Лазько, происшествие случилось одиннадцатого февраля. Мужчина ремонтировал свой автомобиль – находился под днищем. Державший транспортное средство домкрат был плохо зафиксирован.
Мужчину придавило автомобилем.
Супруга мужчины вызвала скорую. Неизвестно, сколько времени он провел под машиной, однако к приезду медиков мужчина был мертв.
На прошлой неделе в Житковичах мужчину прижало к воротам его собственной машиной (читать далее).