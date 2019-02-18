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В Толочинском районе автомобиль насмерть придавил мужчину

18 февраля 2019 09:18
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Новости Беларуси. В Толочинском районе мужчина погиб под своим автомобилем.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УСК по Витебской области Оксану Лазько, происшествие случилось одиннадцатого февраля. Мужчина ремонтировал свой автомобиль – находился под днищем. Державший транспортное средство домкрат был плохо зафиксирован. 

Мужчину придавило автомобилем.  

Супруга мужчины вызвала скорую. Неизвестно, сколько времени он провел под машиной, однако к приезду медиков мужчина был мертв.  

На прошлой неделе в Житковичах мужчину прижало к воротам его собственной машиной (читать далее).  

# Несчастный случай # происшествия # Оксана Лазько

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