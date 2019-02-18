В Толочинском районе автомобиль насмерть придавил мужчину

Новости Беларуси. В Толочинском районе мужчина погиб под своим автомобилем.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УСК по Витебской области Оксану Лазько, происшествие случилось одиннадцатого февраля. Мужчина ремонтировал свой автомобиль – находился под днищем. Державший транспортное средство домкрат был плохо зафиксирован.

Мужчину придавило автомобилем.

Супруга мужчины вызвала скорую. Неизвестно, сколько времени он провел под машиной, однако к приезду медиков мужчина был мертв.