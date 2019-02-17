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В ночь на 17 февраля в Витебске произошёл пожар в одном из жилых домов

17 февраля 2019 14:21
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Новости Беларуси. В ночь с 16 на 17 февраля в Витебске горел жилой дом по улице Золотогорской.  

Согласно информации Витебского ОУМЧС, полностью сгорела кровля, повреждены потолочное перекрытие, стены, имущество. 31-летний владелец дома не пострадал.  

Устанавливается причина возгорания. Рассматриваются две версии. Первая – неосторожное обращение с огнём, вторая – нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.  

Накануне в Витебской области произошёл ещё один пожар. 

В Бешенковичском районе в огне погибли два человека – подробнее здесь.  

# Пожар # происшествия

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