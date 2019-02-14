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В Житковичах мужчину прижало к воротам его собственной машиной

14 февраля 2019 13:35
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Новости Беларуси. Утром 13 февраля в Житковичах на территории домовладения по ул. Сосновая мужчину прижало его автомобилем.  

Как сообщает ГАИ УВД Гомельского облисполкома, 56-летний водитель вышел из машины и не убедился, что Lada останется стоять. В итоге находившееся под уклоном ТС покатилось и прижало гражданина к воротам.  

Гражданин получил травмы и был госпитализирован в хирургическое отделение.  

Зимой 2019 года в Малорите 18-летний парень на BMW врезался в забор лицея.  

Водитель с места ДТП скрылся – подробности здесь.  

# Авария в Гомельской области # происшествия

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