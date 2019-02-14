В Житковичах мужчину прижало к воротам его собственной машиной

Новости Беларуси. Утром 13 февраля в Житковичах на территории домовладения по ул. Сосновая мужчину прижало его автомобилем.

Как сообщает ГАИ УВД Гомельского облисполкома, 56-летний водитель вышел из машины и не убедился, что Lada останется стоять. В итоге находившееся под уклоном ТС покатилось и прижало гражданина к воротам.

Гражданин получил травмы и был госпитализирован в хирургическое отделение.

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