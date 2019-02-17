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В аварии в Ружанах погибли 6-месячный мальчик и его бабушка: на людей упали брёвна из лесовоза

17 февраля 2019 13:29
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Новости Беларуси. Трагедия в Ружанах. 17 февраля около полудня на одном из перекрестков поселка опрокинулся прицеп МАЗа, груженый бревнами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В аварии в Ружанах погибли 6-месячный мальчик и его бабушка: на людей упали брёвна из лесовоза-1

В аварии в Ружанах погибли 6-месячный мальчик и его бабушка: на людей упали брёвна из лесовоза-3

В этот момент рядом проходила семья – мама и бабушка везли в коляске полугодовалого мальчика. Их буквально накрыло спиленными бревнами. Известно о гибели младенца и его бабушки – ей было 44 года. 25-летняя мать ребенка в реанимации.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

В аварии в Пружанском районе погибли полугодовалый ребёнок и его 44-летняя бабушка

В аварии в Ружанах погибли 6-месячный мальчик и его бабушка: на людей упали брёвна из лесовоза-6

В аварии в Ружанах погибли 6-месячный мальчик и его бабушка: на людей упали брёвна из лесовоза-8

В аварии в Ружанах погибли 6-месячный мальчик и его бабушка: на людей упали брёвна из лесовоза-10

# Авария в Брестской области # происшествия # Фотофакт

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