В Телеханах Audi насмерть переехала лежавшего на дороге мужчину

Новости Беларуси. Вечером 8 марта в Ивацевичском районе погиб нетрезвый пешеход, лежавший на земле.

Как сообщает УГАИ УВД Брестского облисполкома, житель Телехан ехал на Audi A4 по дворовой территории городского посёлка. В определённый момент произошёл наезд на лежавшего человека, который не был обозначен фликером.

Пострадавший с травмами был доставлен в реанимацию. Утром 9 марта пациент умер.

По факту аварии проводится проверка.

Зимой 2019 года в Новогрудском районе автомобиль съехал в кювет и перевернулся.