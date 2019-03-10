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В Телеханах Audi насмерть переехала лежавшего на дороге мужчину

10 марта 2019 08:08
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Новости Беларуси. Вечером 8 марта в Ивацевичском районе погиб нетрезвый пешеход, лежавший на земле.  

Как сообщает УГАИ УВД Брестского облисполкома, житель Телехан ехал на Audi A4 по дворовой территории городского посёлка. В определённый момент произошёл наезд на лежавшего человека, который не был обозначен фликером.  

Пострадавший с травмами был доставлен в реанимацию. Утром 9 марта пациент умер.  

По факту аварии проводится проверка.  

Зимой 2019 года в Новогрудском районе автомобиль съехал в кювет и перевернулся.  

В происшествии погиб пассажир иномарки – здесь подробности.  

# Авария в Брестской области # происшествия

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