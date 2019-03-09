В Лунинецком районе пенсионер попал под колёса фуры

Новости Беларуси. 8 марта около трёх ночи в Лунинецком районе фура насмерть сбила пересекавшего проезжую часть вне пешеходного перехода пенсионера.

Как сообщает УГАИ МВД Беларуси, 35-летний водитель за рулём DAF с полуприцепом ехал по трассе М-10. На 379 км перед тягачом оказался 72-летний мужчина, который переходил дорогу. Произошёл наезд.

В результате аварии пешеход погиб на месте.

На неделе в Оршанском районе под колёса тягача попала пенсионерка.