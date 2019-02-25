В Новогрудском районе перевернувшимся Volkswagen насмерть прижало пассажира

Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, авария произошла на прямом участке дороги с гравийным покрытием. Управлявшая транспортным средством женщина водительских прав не имеет.

Ехавшего на переднем сиденье пассажира прижало автомобилем, гражданин не был пристёгнут. Мужчина погиб на месте. Устанавливается состояние до аварии всех пяти человек, которые находились в Volkswagen.