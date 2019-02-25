В Новогрудском районе перевернувшимся Volkswagen насмерть прижало пассажира
Новости Беларуси. Ночью 25 февраля возле горпосёлка Любча Новогрудского района опрокинулся Volkswagen.
Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, авария произошла на прямом участке дороги с гравийным покрытием. Управлявшая транспортным средством женщина водительских прав не имеет.
Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома
Ехавшего на переднем сиденье пассажира прижало автомобилем, гражданин не был пристёгнут. Мужчина погиб на месте. Устанавливается состояние до аварии всех пяти человек, которые находились в Volkswagen.
Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома
Возбуждено уголовное дело.
Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома
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