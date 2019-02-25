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В Новогрудском районе перевернувшимся Volkswagen насмерть прижало пассажира

25 февраля 2019 14:13
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Новости Беларуси. Ночью 25 февраля возле горпосёлка Любча Новогрудского района опрокинулся Volkswagen.  

Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, авария произошла на прямом участке дороги с гравийным покрытием. Управлявшая транспортным средством женщина водительских прав не имеет.  

В Новогрудском районе перевернувшимся Volkswagen насмерть прижало пассажира-1

Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома  

Ехавшего на переднем сиденье пассажира прижало автомобилем, гражданин не был пристёгнут. Мужчина погиб на месте. Устанавливается состояние до аварии всех пяти человек, которые находились в Volkswagen.  

В Новогрудском районе перевернувшимся Volkswagen насмерть прижало пассажира-4

Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома  

Возбуждено уголовное дело.  

В Новогрудском районе перевернувшимся Volkswagen насмерть прижало пассажира-7

Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома  

Зимой 2019 года в Каменецком районе столкнулись легковушка и молоковоз.  

Травмы получил пожилой мужчина – подробнее здесь.  

# Авария в Гродненской области # происшествия

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