В Минске горел частный дом, спасены мать и дочь

По сведениям Минского ГУМЧС, к моменту прибытия спасателей из-под кровли здания шёл дым. Вскоре стало известно, что горит имущество в жилой комнате и коридоре.

Новости Беларуси. 10 марта около половины седьмого утра по номеру «101» поступило сообщение о горящем одноэтажном частном доме в Минске.

88-летняя владелица дома самостоятельно вышла на улицу. Проживающих с ней 60-летнюю дочку и 33-летнюю внучку спасли сотрудники МЧС. Первая женщина была обнаружена без сознания на полу в комнате, её вынесли на улицу, где медики провели СЛР.

Внучка была в сознании, её вывели на воздух, после чего гражданка была доставлена в больницу с отравлением продуктами горения.

Огнём повреждено имущество в жилой комнате и коридоре на общей площади 12 кв. метров.

Выясняется причина загорания.

Весной 2019 года произошёл пожар в одной из квартир в Бобруйске.