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В Минске горел частный дом, спасены мать и дочь

10 марта 2019 07:44
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Новости Беларуси. 10 марта около половины седьмого утра по номеру «101» поступило сообщение о горящем одноэтажном частном доме в Минске.  

По сведениям Минского ГУМЧС, к моменту прибытия спасателей из-под кровли здания шёл дым. Вскоре стало известно, что горит имущество в жилой комнате и коридоре.  

В Минске горел частный дом, спасены мать и дочь-1

Фото: Минское ГУМЧС  

88-летняя владелица дома самостоятельно вышла на улицу. Проживающих с ней 60-летнюю дочку и 33-летнюю внучку спасли сотрудники МЧС. Первая женщина была обнаружена без сознания на полу в комнате, её вынесли на улицу, где медики провели СЛР.  

Внучка была в сознании, её вывели на воздух, после чего гражданка была доставлена в больницу с отравлением продуктами горения.  

Огнём повреждено имущество в жилой комнате и коридоре на общей площади 12 кв. метров.  

Выясняется причина загорания.  

Весной 2019 года произошёл пожар в одной из квартир в Бобруйске. 

Были спасены женщина, её мать и дочь – подробнее здесь.  

# Пожар # происшествия

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