В Минске горел частный дом, спасены мать и дочь

Новости Беларуси. 10 марта около половины седьмого утра по номеру «101» поступило сообщение о горящем одноэтажном частном доме в Минске.
По сведениям Минского ГУМЧС, к моменту прибытия спасателей из-под кровли здания шёл дым. Вскоре стало известно, что горит имущество в жилой комнате и коридоре.
88-летняя владелица дома самостоятельно вышла на улицу. Проживающих с ней 60-летнюю дочку и 33-летнюю внучку спасли сотрудники МЧС. Первая женщина была обнаружена без сознания на полу в комнате, её вынесли на улицу, где медики провели СЛР.
Внучка была в сознании, её вывели на воздух, после чего гражданка была доставлена в больницу с отравлением продуктами горения.
Огнём повреждено имущество в жилой комнате и коридоре на общей площади 12 кв. метров.
Выясняется причина загорания.
Весной 2019 года произошёл пожар в одной из квартир в Бобруйске.
Были спасены женщина, её мать и дочь – подробнее здесь.