В Беларусь из Литвы на фуре пытались ввезти радиоактивный груз

Новости Беларуси. Попытка ввоза в Беларусь радиоактивного груза. Сотрудники Гродненской региональной таможни развернули на границе машину с опасным веществом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нарушение выявили в «Котловке», куда фура с литовскими номерами въехала с товаром концентрата танталита, который широко используется в электронике. Направлялся груз в адрес казахстанского получателя.

При въезде в пункт пропуска сработали стационарные системы контроля. Как выяснилось, радиационный фон товара более чем в два раза превышал допустимое значение. Разрешительных документов на перемещение опасного груза у водителя не оказалось. Машина возвращена в Литву.