Прямой эфир

В Беларусь из Литвы на фуре пытались ввезти радиоактивный груз

09 марта 2019 13:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Попытка ввоза в Беларусь радиоактивного груза. Сотрудники Гродненской региональной таможни развернули на границе машину с опасным веществом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларусь из Литвы на фуре пытались ввезти радиоактивный груз-1

В Беларусь из Литвы на фуре пытались ввезти радиоактивный груз-3

Нарушение выявили в «Котловке», куда фура с литовскими номерами въехала с товаром концентрата танталита, который широко используется в электронике. Направлялся груз в адрес казахстанского получателя.

При въезде в пункт пропуска сработали стационарные системы контроля. Как выяснилось, радиационный фон товара более чем в два раза превышал допустимое значение. Разрешительных документов на перемещение опасного груза у водителя не оказалось. Машина возвращена в Литву.

В Беларусь из Литвы на фуре пытались ввезти радиоактивный груз-6

# Государственная граница Беларуси # происшествия # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Лунинецком районе пенсионер попал под колёса фуры
09 марта 2019 12:45

В Лунинецком районе пенсионер попал под колёса фуры

Шокирующее убийство 8 марта в Лунинце. Подробности трагедии
09 марта 2019 11:28

Шокирующее убийство 8 марта в Лунинце. Подробности трагедии

Тройное убийство в Лунинецком районе: подозреваемый выстрелил себе в голову
09 марта 2019 08:36

Тройное убийство в Лунинецком районе: подозреваемый выстрелил себе в голову