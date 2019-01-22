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В ТЦ в Жодино из-за подозрительного свертка эвакуировали более 70 человек

22 января 2019 18:57
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Новости Беларуси. Вынужденный перерыв. В одном из торговых центров Жодино 22 января из-за оставленной вещи эвакуировали персонал и покупателей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В ТЦ в Жодино из-за подозрительного свертка эвакуировали более 70 человек-1

В ТЦ в Жодино из-за подозрительного свертка эвакуировали более 70 человек-3

Посреди дня здесь нашли сверток, перевязанный веревкой. На место сразу же прибыли милиционеры, они вывели из центра более 70 человек. На месте работали саперы.

В ТЦ в Жодино из-за подозрительного свертка эвакуировали более 70 человек-6

Как оказалось: в свертке было женское платье. Через три часа оцепление сняли. Торговый центр работает в обычном режиме.

# ЧП # происшествия # Фотофакт

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