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Грозит до 15 лет лишения свободы. В Минске судят бывшего главного патологоанатома Минздрава

22 января 2019 10:48
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Новости Беларуси. В Минске начался суд над бывшим главным патологоанатомом Минздрава, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его обвиняют в получении взяток в особо крупном размере. 22 января проходит первое слушание по этому делу.

Как утверждает следствие, врач брал взятки больше 15 лет. Итоговая сумма превышает 200 тысяч долларов. За деньги бывший начальник патологоанатомического бюро решал многие вопросы. К примеру, устраивал на работу санитаров и за это каждый месяц клал себе в карман около 10 % их заработка.

Грозит до 15 лет лишения свободы. В Минске судят бывшего главного патологоанатома Минздрава-1

Грозит до 15 лет лишения свободы. В Минске судят бывшего главного патологоанатома Минздрава-3

Грозит до 15 лет лишения свободы. В Минске судят бывшего главного патологоанатома Минздрава-5

Делились с врачом и бизнесмены за возможность продавать свой товар в магазине ритуальных услуг. Кстати, во время такой «сделки» медик и попался правоохранителям. А взятку он спрятал в обычном морозильнике.

Грозит до 15 лет лишения свободы. В Минске судят бывшего главного патологоанатома Минздрава-8

Грозит до 15 лет лишения свободы. В Минске судят бывшего главного патологоанатома Минздрава-10

Грозит до 15 лет лишения свободы. В Минске судят бывшего главного патологоанатома Минздрава-12

Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

На первое слушание собрались родственники и друзья Аркадия Пучкова. Начала судебного процесса подозреваемый ждал СИЗО.

Грозит до 15 лет лишения свободы. В Минске судят бывшего главного патологоанатома Минздрава-15

Владимир Королев:
Что-то не верится, что-то с трудом. Первый раз пришел, чтобы посмотреть друг на друга, поддержать как-то.

Грозит до 15 лет лишения свободы. В Минске судят бывшего главного патологоанатома Минздрава-18

Отметим, это лишь один из эпизодов так называемого «дела медиков». Летом 2018 года комитет Госбезопасности раскрыл масштабную коррупционную схему в здравоохранении. Уголовные процессы уже идут в отношении экс-замминистра Минздрава, бывших главврачей Гродненской области, 12-й стоматологической поликлиники Минска и столичного центра медреабилитации и бальнеолечения.

Более 60 фигурантов дела: КГБ раскрыл подробности крупной коррупционной схемы в системе здравоохранения

Грозит до 15 лет лишения свободы. В Минске судят бывшего главного патологоанатома Минздрава-21

Грозит до 15 лет лишения свободы. В Минске судят бывшего главного патологоанатома Минздрава-23

# Коррупция # происшествия # Фотофакт

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