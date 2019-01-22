Грозит до 15 лет лишения свободы. В Минске судят бывшего главного патологоанатома Минздрава
Новости Беларуси. В Минске начался суд над бывшим главным патологоанатомом Минздрава, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его обвиняют в получении взяток в особо крупном размере. 22 января проходит первое слушание по этому делу.
Как утверждает следствие, врач брал взятки больше 15 лет. Итоговая сумма превышает 200 тысяч долларов. За деньги бывший начальник патологоанатомического бюро решал многие вопросы. К примеру, устраивал на работу санитаров и за это каждый месяц клал себе в карман около 10 % их заработка.
Делились с врачом и бизнесмены за возможность продавать свой товар в магазине ритуальных услуг. Кстати, во время такой «сделки» медик и попался правоохранителям. А взятку он спрятал в обычном морозильнике.
Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
На первое слушание собрались родственники и друзья Аркадия Пучкова. Начала судебного процесса подозреваемый ждал СИЗО.
Владимир Королев:
Что-то не верится, что-то с трудом. Первый раз пришел, чтобы посмотреть друг на друга, поддержать как-то.
Отметим, это лишь один из эпизодов так называемого «дела медиков». Летом 2018 года комитет Госбезопасности раскрыл масштабную коррупционную схему в здравоохранении. Уголовные процессы уже идут в отношении экс-замминистра Минздрава, бывших главврачей Гродненской области, 12-й стоматологической поликлиники Минска и столичного центра медреабилитации и бальнеолечения.
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