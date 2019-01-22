Грозит до 15 лет лишения свободы. В Минске судят бывшего главного патологоанатома Минздрава

Новости Беларуси. В Минске начался суд над бывшим главным патологоанатомом Минздрава, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его обвиняют в получении взяток в особо крупном размере. 22 января проходит первое слушание по этому делу.

Как утверждает следствие, врач брал взятки больше 15 лет. Итоговая сумма превышает 200 тысяч долларов. За деньги бывший начальник патологоанатомического бюро решал многие вопросы. К примеру, устраивал на работу санитаров и за это каждый месяц клал себе в карман около 10 % их заработка.