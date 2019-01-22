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Житель Дрогичина 10 лет платил алименты на трёх чужих детей

22 января 2019 11:13
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Новости Беларуси. Житель Дрогичина десять лет платил алименты не на своих детей.

Как сообщила официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области Татьяна Коток, к правоохранителям обратилась 40-летняя женщина. Она рассказала, что ее бывший супруг более трех месяцев в течение года уклоняется от уплаты средств на содержание троих детей. Все дети несовершеннолетние. 

Мужчина был обязан выплачивать алименты с 2008 года по решению суда.

Мужчина не признал свою вину в уклонении от уплаты средств. Он отметил, что сомневается в том, что является биологическим отцом детей. Была назначена генетическая экспертиза. По ее результатам оказалось, что биологическое отцовство мужчины по отношению к трем детям исключено.

Результаты экспертизы обеспечили восстановление законных прав и интересов гражданина и позволили принять решение о прекращении уголовного преследования. 

# Судебная экспертиза # происшествия # Татьяна Коток

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