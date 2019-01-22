Житель Дрогичина 10 лет платил алименты на трёх чужих детей

Новости Беларуси. Житель Дрогичина десять лет платил алименты не на своих детей.

Как сообщила официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области Татьяна Коток, к правоохранителям обратилась 40-летняя женщина. Она рассказала, что ее бывший супруг более трех месяцев в течение года уклоняется от уплаты средств на содержание троих детей. Все дети несовершеннолетние.

Мужчина был обязан выплачивать алименты с 2008 года по решению суда.

Мужчина не признал свою вину в уклонении от уплаты средств. Он отметил, что сомневается в том, что является биологическим отцом детей. Была назначена генетическая экспертиза. По ее результатам оказалось, что биологическое отцовство мужчины по отношению к трем детям исключено.

Результаты экспертизы обеспечили восстановление законных прав и интересов гражданина и позволили принять решение о прекращении уголовного преследования.