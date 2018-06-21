Под Брестом Audi снесла забор и врезалась в дерево. Водитель в реанимации

Новости Беларуси, Вечером 20 июня в деревне Страдечь Audi A6 выехала за пределы проезжей части, сбила забор, а затем наехала на дерево.

По сведениям ГАИ УВД Брестского облисполкома, за рулём машины находился 40-летний брестчанин. В результате аварии водитель получил травмы. Мужчину доставили в реанимацию.