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Под Брестом Audi снесла забор и врезалась в дерево. Водитель в реанимации

21 июня 2018 09:04
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Новости Беларуси, Вечером 20 июня в деревне Страдечь Audi A6 выехала за пределы проезжей части, сбила забор, а затем наехала на дерево.  

По сведениям ГАИ УВД Брестского облисполкома, за рулём машины находился 40-летний брестчанин. В результате аварии водитель получил травмы. Мужчину доставили в реанимацию.  

Под Брестом Audi снесла забор и врезалась в дерево. Водитель в реанимации -1

Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома  

Согласно имеющимся данным, гражданин не был пристёгнут ремнём безопасности. Брестчанин 13 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.  

Отмечается, что на месте ДТП нет уличного освещения.  

Под Брестом Audi снесла забор и врезалась в дерево. Водитель в реанимации -4

Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома  

По факту аварии проводится проверка.  

Летом 2018 года в Минске нетрезвый автомойщик угнал Мazda.  

Мужчина собирался ехать к знакомой, но попал в ДТП (здесь подробности).  

# Авария в Брестской области # происшествия

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