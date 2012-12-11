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В Свислочи мужчина, украв деньги и зубные коронки, уснул прямо на месте преступления

11 декабря 2012 09:17
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Новости Беларуси. Неоднократно судимый житель города Свислочь после совместного распития спиртного стал требовать у хозяина квартиры деньги и избил его, а затем схватил паяльник и угрожал находившейся в квартире пенсионерке.

Насильственными методами гостю удалось заполучить доллары США, мобильные телефоны и зубные коронки. Очевидно, немного подустав, мужчина решил немного поспать в одной из комнат, где его и задержали.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.207 Уголовного кодекса РБ (разбой). Как выяснилось, за плечами 24-летнего подозреваемого уже шлейф судимостей.

# Кража # происшествия

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