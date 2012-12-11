В Европе из-за сильных морозов погибли уже около 50 человек

Холода по-европейски. Число жертв небывалых метелей и морозов приблизилось к полусотни. Только в Польше в результате резкого похолодания погибли, как минимум, 17 человек. Гибнут, в основном, бездомные.

Шансов выжить на улице в минус 27 - такой ночью 11 декабря была температура в некоторых районах Чехии - практически нет. Зима, которую в Европе называют русской, пришла в регион около недели назад. Во многих странах затруднено движение. Наблюдаются перебои с электричеством.

Самая сложная ситуация на Балканах. Под снегом - Черногория, Босния и Герцеговина, Сербия и Румыния, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гололед и снегопады и в Германии. Из-за непогоды резкого увеличилось число ДПТ и образовались огромные пробки. Некоторое время не работал и крупнейший в стране аэропорт Франкфурта. Снег идет уже не первый день. По прогнозам погода не улучшится.

В Украине не на шутку разыгрались метели. Сильный снегопад оставил без электроэнергии около 200 населенных пунктов. Больше всего обесточенных городов и поселков в Киевской области. В самом Киеве шквалистый ветер валил деревья. В результате пострадали несколько человек.