В Петербурге полицейские обстреляли маршрутку. Водитель ранен

Новости России. Инцидент произошёл накануне поздно вечером на Богатырском проспекте. Водитель маршрутки возвращался после работы на автобазу, в то время как в его автомобиль было произведено несколько выстрелов из травматического пистолета.

Одна из пуль попала водителю в руку, из-за чего произошло ДТП. Как выяснилось, стреляли из автомобиля Opel, в котором находились прапорщик и младший сержант ППС.

По данным следствия, полицейские находились в состоянии алкогольного опьянения. В отношении «страж порядка» возбуждено уголовное дело о хулиганстве – соответствующая статья Уголовного кодекса предусматривает до семи лет лишения свободы.