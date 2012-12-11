Браконьер из Гродненской области объявлен в розыск

Новости Беларуси. Инспекторы охраны животного и растительного мира совместно с правоохранителями проводили задержание группы браконьеров, которые промышляли на границе Лидского и Новогрудского районов. Во время обыска гаража жителя Березовского района была обнаружена неразделанная туша самца лося весом 530 килограммов, несколько капканов, охотничьи ножи, чехол от ружья, а также свежие останки туши дикого кабана. В домах у предположительных соучастников незаконной охоты изъято незарегистрированное охотничье ружье.

Главному подозреваемому удалось скрыться. Отделом Следственного комитета в отношении него возбуждено уголовное дело, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.