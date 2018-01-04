В Светлогорске уволена воспитательница детского сада, откуда накануне сбежали три мальчика

Новости Беларуси. Воспитательница детского сада №21 в Светлогорске, откуда накануне убежали трое детей, уволена.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на Министерство образования, по факту происшествия проводится проверка специально созданной комиссией.

Рассматривается вопрос о соответствии занимаемой должности заведующего данного дошкольного учреждения. Воспитатель уже уволена. Начальнику отдела образования, спорта и туризма района объявлен выговор.

Министр образования Игорь Карпенко отметил, что этот инцидент является «вопиющим».

Игорь Карпенко, министр образования Республики Беларусь:

Это следствие грубейшего нарушения педагогическими работниками своих должностных обязанностей, формального отношения к безопасному пребыванию детей в учреждениях дошкольного образования, отсутствия контроля со стороны руководителя и воспитателя учреждения за обеспечением безопасности воспитанников.

Министерство обратило внимание на усиление мер по исключению халатного отношения педагогов к должностным обязанностям.

Напомним, накануне вечером в Светлогорске троих мальчиков вечером не обнаружили в детском саду взрослые, которые пришли забирать сыновей домой.