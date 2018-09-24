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В Минске автомобиль Dodge сбил пенсионерку насмерть

24 сентября 2018 08:14
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Новости Беларуси.  В Минске легковой автомобиль насмерть сбил пожилую женщину.

По информации УГАИ ГУВД Мингорисполкома, авария произошла вечером двадцать третьего сентября. Автомобиль Dodge двигался по улице Аэродромной со стороны улице Авакяна в направлении улицы Жуковского. За рулем транспортного средства находился 45-летний водитель. Автомобиль столкнулся с пенсионеркой, которая переходила проезжую часть вне пешеходного перехода.

Пострадавшая скончалась на месте аварии.

На месте происшествия работали сотрудники ГАИ, следователь, специалисты управления ГКСЭ по Минску.

На минувших выходных в ДТП с поездом в Верхнедвинском районе погиб мотоциклист.

Его сын лишился ноги (здесь подробнее). 

# Авария в Минске # происшествия

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