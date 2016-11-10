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В супермаркете Минска грабитель требовал 1700 рублей, угрожая муляжом пистолета

10 ноября 2016 19:42
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Новости Беларуси. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту разбойного нападения на один из столичных супермаркетов. Это произошло минувшей ночью.

Посетитель магазина достал из кармана муляж пистолета и потребовал у кассира деньги: около 1700 рублей.

Однако завладеть ими злоумышленник не смог. Нападавшему удалось скрыться. Сейчас правоохранители устанавливают личность злоумышленника, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Алексей Климович, официальный представитель управления Следственного комитета по Минску:
Прибывшими на место происшествия сотрудниками Следственного комитета проведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели, а так же очевидцы произошедшего. Совместно с оперативными сотрудниками ГУВД Мингорисполкома осмотрены камеры видеонаблюдения, расположенные в супермаркете.

В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление личности подозреваемого, совершившего разбойное нападение.

# происшествия # Фотофакт # Алексей Климович # Ограбление

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