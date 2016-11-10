В супермаркете Минска грабитель требовал 1700 рублей, угрожая муляжом пистолета

Новости Беларуси. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту разбойного нападения на один из столичных супермаркетов. Это произошло минувшей ночью.

Посетитель магазина достал из кармана муляж пистолета и потребовал у кассира деньги: около 1700 рублей.

Однако завладеть ими злоумышленник не смог. Нападавшему удалось скрыться. Сейчас правоохранители устанавливают личность злоумышленника, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Алексей Климович, официальный представитель управления Следственного комитета по Минску:

Прибывшими на место происшествия сотрудниками Следственного комитета проведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели, а так же очевидцы произошедшего. Совместно с оперативными сотрудниками ГУВД Мингорисполкома осмотрены камеры видеонаблюдения, расположенные в супермаркете.