Подробности о пожаре на МТЗ: «Внутри находились емкости с маслом и баллоны под давлением»

Новости Беларуси. Пожар на Минском тракторном заводе к этой минуте полностью потушен.

Напоминаем, сообщение о возгорании поступило в дежурную службу около пяти вечера. Пламя охватило литейный цех.

На место выехало около 20 единиц спецтехники. В помещении «литейки» в момент возгорания людей не было.

Пострадавших нет.

Хотя у места ЧП дежурили кареты скорой помощи. Известно, что с огнем боролись около часа. Информация о причинах возгорания и ущербе уточняется, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виталий Дембовский, заместитель начальника Минского городского управления МЧС:

На территории Минского тракторного завода произошло возгорание в подвальном помещении литейного цеха. Внутри подвала находились емкости с маслом, а так же баллоны под давлением. Подразделениями МЧС предотвращена угроза взрыва. В настоящий момент пожар полностью ликвидирован, пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.