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Уголовное дело возбуждено по факту разбойного нападения на супермаркет в Минске

10 ноября 2016 13:25
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Новости Беларуси. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту разбойного нападения на один из столичных супермаркетов. Это произошло минувшей ночью. Посетитель магазина достал из кармана муляж пистолета и потребовал у кассира деньги: около 1700 рублей.

Однако завладеть ими злоумышленник не смог. Нападавшему удалось скрыться. Сейчас правоохранители устанавливают личность злоумышленника, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Алексей Климович, официальный представитель управления Следственного комитета по Минску:
Выбывшими на место происшествия сотрудниками СК произведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели, а также очевидцы произошедшего. Совместно с оперативными сотрудниками ГУВД Мингорисполкома осмотрены камеры видеонаблюдения, расположенные в супермаркете. В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление личности подозреваемого в совершившего разбойное нападение.

# происшествия # Ограбление

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